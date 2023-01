Vague de froid en Afghanistan: 104 morts en 2 semaines

Un total de 104 personnes, dont des enfants et des femmes, ont perdu la vie en raison de fortes chutes de neige et du temps glacial ou par suffocation au gaz à Takhar, Badakhshan, Nimroz, Kandahar, Laghman, Ghazni, Uruzgan, Jawzjan, Sari Pul , Faryab, Paktika, Balkh, Samangan, Bamyan et d’autres parties du pays au cours des deux dernières semaines, a indiqué M. Rahimi dans une déclaration de presse.

Les Afghans ont souvent recours au charbon, au bois ou au gaz pour se réchauffer, ce qui, dans de nombreux cas, coûte des vies humaines en raison de fuites de gaz ou de monoxyde de carbone.

Depuis la première semaine de janvier, la vague de froid extrême et les chutes de neige ont fait descendre la température à moins 30 degrés Celsius dans plusieurs régions du pays.