Vaccin anti-COVID : les effets secondaires liés à une plus forte réponse des anticorps (étude)

La présence de tels symptômes après la vaccination est associée à une plus grande réponse des anticorps, affirme l’étude publiée par la revue américaine JAMA Network Open.

“En conclusion, ces résultats soutiennent le recadrage des symptômes post-vaccinaux en tant que signaux de l’efficacité du vaccin et renforcent les directives pour les rappels de vaccins chez les personnes âgées”, ont souligné les chercheurs des universités Columbia à New York, du Vermont et de Boston dans cette étude.

Mais même si certaines personnes peuvent avoir de légers effets secondaires localisés ou aucun symptôme, le vaccin suscite toujours des réponses immunitaires robustes chez elles aussi, selon les résultats de l’étude.

Presque tous les participants à l’étude ont présenté une réponse anticorps positive après avoir complété une série de vaccins Pfizer/BioNTech ou Moderna à deux doses.

Les chercheurs ont analysé les données de 928 adultes qui ont fait état de symptômes ressentis après avoir reçu les vaccins Pfizer/BioNTech ou Moderna.

Les chercheurs ont découvert qu’après chaque dose de vaccin, 48 % des participants ont signalé des symptômes systémiques, tandis que 12 % n’ont signalé que des symptômes locaux et 40 % n’ont signalé aucun symptôme.

Une réactivité des anticorps a été observée chez 99% des participants présentant des symptômes systémiques, 99% de ceux ne présentant que des symptômes locaux et 98% de ceux ne présentant aucun symptôme.