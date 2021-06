USA: Un tribunal rejette deux plaintes pour monopole contre Facebook

Le tribunal a indiqué que la FTC pouvait déposer une plainte modifiée avec plus de détails pour étayer son dossier. Mais le juge a exprimé son scepticisme quant à l’existence d’un monopole de la part de Facebook, qualifiant cet argument “d’idée reçue” pour laquelle la FTC n’a fourni aucune preuve.

“C’est presque comme si l’agence s’attendait à ce que la Cour accepte simplement l’idée reçue selon laquelle Facebook est un monopoleur”, a écrit le juge James E. Boasberg dans son opinion. La FTC a jusqu’au 29 juillet pour déposer une plainte modifiée.

Le tribunal a également entièrement rejeté lundi la plainte des procureurs généraux d’une douzaine d’État contre Facebook, estimant qu’elle avait été déposée trop tard.

L’action en justice, déposée l’année dernière, avait contesté les acquisitions de WhatsApp et d’Instagram par Facebook, réalisées respectivement en 2014 et 2012.

Un porte-parole de Facebook a déclaré que l’entreprise était “satisfaite” des verdicts rendus.

“Nous sommes en concurrence loyale tous les jours pour gagner le temps et l’attention des gens et nous continuerons à fournir d’excellents produits aux personnes et aux entreprises qui utilisent nos services”, a indiqué le géant des réseaux sociaux dans un communiqué.