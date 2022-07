USA-Russie: Blinken annonce de prochains pourparlers avec Lavrov

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken a déclaré mercredi qu’il compte s’entretenir “dans les prochains jours” avec son homologue russe, Sergueï Lavrov pour évoquer une série de sujets, dont le récent accord pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes.

Lors d’une rencontre avec la presse à Washington, M. Blinken a indiqué ce premier entretien du genre depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine le 24 février dernier, «ne s’agira pas d’une négociation sur l’Ukraine». Tout en déclarant que les États-Unis inciteraient la Russie à “honorer les engagements qu’ils ont pris” pour assouplir le blocus de la mer Noire et faciliter les exportations de céréales ukrainiennes, le secrétaire d’Etat américain a assuré qu’il compte aussi prévenir que son pays et la communauté internationale n’accepteraient pas les annexions russes du territoire ukrainien.