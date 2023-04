USA : Robert F. Kennedy Jr. candidat à l’élection présidentielle de 2024

Le démocrate de 69 ans est le fils de l’ancien sénateur de New York, procureur général des États-Unis et candidat à la présidentielle de 1968 assassiné Robert F. Kennedy et le neveu du président John F. Kennedy.

Kennedy Jr. est un sceptique de longue date vis-à-vis des vaccins. Il a fondé l’organisation anti-vaccins Children’s Health Defence.

Il a également critiqué la gestion de la pandémie du COVID-19 par le gouvernement fédéral américain.

Kennedy avait tweeté le mois dernier qu’il envisageait de se présenter à la course à la Maison Blanche.

“S’il semble que je peux collecter des fonds et mobiliser suffisamment de personnes pour gagner, je me lancerai dans la course”, a-t-il affirmé.

En tant qu’avocat environnementaliste, Kennedy a œuvré avec un groupe qui a dirigé le nettoyage de la rivière Hudson entre les Etats de New York et New Jersey.

Il a également travaillé pour le Natural Resources Defense Council et a cofondé un cabinet d’avocats spécialisé dans l’environnement.

La course présidentielle démocrate de 2024 commence à prendre forme, le président Joe Biden devant annoncer sa candidature pour un second mandat.

L’écrivaine Marianne Williamson a lancé le mois dernier sa campagne pour l’investiture présidentielle démocrate.

Du côté républicain, l’ancien président Donald Trump a lancé la course à l’investiture du parti, annonçant sa troisième candidature à la Maison Blanche l’année dernière.

L’ancienne ambassadeur des Etats-Unis auprès des Nations Unies Nikki Haley, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy sont également dans la course, tandis que d’autres figures du GOP, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence, devraient également annoncé leurs candidatures.