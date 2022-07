USA: l’ex-épouse de Donald Trump décède à l’âge de 73 ans

“Je suis très attristé d’annoncer à tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a écrit l’ancien locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. Donald Trump a rendu hommage à son ex-femme et mère de ses trois enfants aînés, qui a mené, selon lui, “une vie formidable et inspirante”.

“Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, car nous étions tous si fiers d’elle”, a-t-il ajouté.

Le couple s’est marié en 1977 et a divorcé en 1992.