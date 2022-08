USA: le Dr Fauci, célèbre immunologue qui a servi sous sept administrations, quittera ses fonctions en décembre

Le célèbre immunologue américain, Dr Anthony Fauci a annoncé lundi son intention de quitter ses fonctions de directeur de l’Institut national des maladies infectieuses et de conseiller de la Maison Blanche sur le Covid, à la fin de cette année.

Le départ du Dr Fauci, 81 ans, signe la fin d’une carrière de près de quatre décennies en tant que principal expert américain en maladies infectieuses, qui a travaillé avec sept administrations US.

“J’annonce aujourd’hui que je quitterai les postes de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et de chef du laboratoire d’immuno régulation du NIAID, ainsi que le poste de conseiller médical en chef du président Joe Biden. Je quitterai ces postes en décembre de cette année pour poursuivre le prochain chapitre de ma carrière”, a-t-il déclaré.

Le président américain, Joe Biden, a rendu hommage au Dr Anthony Fauci, saluant son dévouement et sa sagesse. “Son engagement dans son travail est inébranlable et il le fait avec un esprit, une énergie et une intégrité scientifique sans précédent,” a ajouté M. Biden dans un communiqué.

Le Dr Fauci a servi sous sept présidents républicains et démocrates au cours de sa carrière, à commencer par Ronald Reagan. Il a reçu la médaille présidentielle de la liberté en 2008 des mains du président George W. Bush. Pendant près de quatre décennies, il a été directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Sa notoriété a pris de l’ampleur depuis qu’il a rejoint en 2020 l’équipe mise en place par l’ancien président, Donald Trump, pour faire face à la pandémie du coronavirus.

“Grâce aux nombreuses contributions du Dr Fauci à la santé publique, des vies ici aux États-Unis et dans le monde ont été sauvées,” a estimé M. Biden.