USA: la consommation de marijuana atteint un niveau record chez les jeunes adultes en 2021 (étude)

Le taux de consommation de marijuana chez les personnes âgées de 18 à 30 ans a atteint 43% en 2021, indique l’étude, notant que ce taux est le plus élevé observé depuis 1988, lorsque la tendance de la consommation de la marijuana a été surveillée pour la première fois.

Huit pour cent des adultes de la même tranche d’âge ont déclaré avoir consommé des produits hallucinogènes au cours de l’année écoulée.

Les types de produits hallucinogènes que les jeunes adultes ont déclaré utiliser comprenaient le LSD, la MDMA, le PCP, le peyotl et les “champignons”.

Parmi les substances signalées, la MDMA est la seule dont l’utilisation a diminué de manière significative.

“Nous devons en savoir plus sur la façon dont les jeunes adultes consomment des drogues comme la marijuana et les produits hallucinogènes, et les effets sur la santé qui résultent de la consommation de différentes substances,” a indiqué Nora Volkow, directrice de l’Institut national sur l’abus des drogues.

Alors que la consommation de marijuana et de produits hallucinogènes a atteint des niveaux record, l’alcool reste la substance la plus prisée chez les jeunes adultes, avec des taux de consommation excessive d’alcool – cinq verres consécutifs ou plus au cours des deux dernières semaines.