USA: Goldman Sachs procède à une réorganisation de ses activités

Dans le cadre de ce remaniement, l’institution financière sera dotée de trois branches – gestion d’actifs et de patrimoine, banque d’investissement et trading et solutions de plateforme.

Cette décision, la deuxième en moins de trois ans, intervient alors que le groupe cherche à augmenter ses revenus issus des activités à honoraires, à un moment où la hausse des taux d’intérêt réduit les valorisations et les opérations de fusions-acquisitions, rapportent des médias américains.

Ce plan d’action intervient aussi après un trimestre mitigé pour les grandes banques américaines, la volatilité des marchés financiers et le ralentissement de la croissance économique ayant affaibli les activités des banques d’investissement. La hausse des coûts d’emprunt a toutefois stimulé les revenus nets d’intérêts et amorti le choc, indique-t-on de même source.

“Il est temps d’être prudent”, a indiqué le directeur général de la banque américaine David Solomon dans une interview à CNBC en évoquant les perspectives économiques.

Le bénéfice applicable aux actionnaires ordinaires est tombé à 2,96 milliards de dollars, soit 8,25 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 5,28 milliards de dollars, soit 14,93 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 7,69 dollars par action, selon les données de Refinitiv. Le produit net bancaire a baissé ainsi de 12% à 11,98 milliards de dollars (12,19 milliards d’euros) au cours de ce trimestre.