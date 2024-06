USA : État d’urgence en Floride suite à de fortes inondations

Les averses torrentielles dans le sud de la Floride au cours des dernières 24 heures ont inondé les routes dans toute la région.

Les services météorologiques américains ont indiqué que de fortes pluies devraient durer jusqu’à vendredi.

Les inondations ont provoqué des retards de vols à l’aéroport international de Miami ainsi que la fermeture de plusieurs routes.

« Des crues soudaines importantes et potentiellement mortelles sont en cours et devraient se poursuivre au cours des prochaines heures », selon les services météorologiques américains.

Plus de 600 vols à destination et en provenance des aéroports internationaux de Miami et de Fort Lauderdale ont été annulés mercredi, selon le site Flight Aware. Pas moins de 560 autres ont été retardés.

Selon le rapport gouvernemental « National Climate Assessment », l’économie américaine perd près de 150 milliards de dollars chaque année à cause de l’impact du changement climatique.

Le pays est actuellement confronté à des événements météorologiques extrêmes qui causent des dégâts considérables, dont le coût est estimé à plus d’un milliard de dollars chaque trois semaines, souligne le rapport.

« De tels événements coûtent aux États-Unis près de 150 milliards de dollars chaque année et affectent de manière disproportionnée les communautés pauvres et défavorisées », relève le document, qui souligne l’importance pour le pays de s’investir davantage dans les énergies propres et d’adapter les villes à des températures plus élevées et à l’élévation du niveau de la mer.