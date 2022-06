USA: Biden dévoile son plan pour courber l’inflation Monde

Le président américain Joe Biden a présenté mardi un plan en trois parties pour freiner une inflation élevée, qui a lourdement pesé sur sa cote de popularité.

“La chose la plus importante que nous puissions faire maintenant pour passer d’une reprise rapide à une croissance stable et régulière est de réduire l’inflation. C’est pourquoi j’ai fait de la lutte contre l’inflation ma principale priorité économique”, a affirmé M. Biden dans une tribune publiée mardi dans les colonnes du Wall Street Journal.

“La première partie de son plan consiste à reconnaître que la Réserve fédérale a la responsabilité première de contrôler l’inflation”, a indiqué le président Biden, et ce avant une rencontre prévue mardi à la Maison Blanche avec le président de la Fed, Jerome Powell.

La deuxième partie consiste à rendre les biens plus abordables pour les familles en mettant l’accent sur les prix élevés de l’essence, a expliqué le locataire de la Maison Blanche.

Le plan de M. Biden visant à rendre les marchandises plus abordables comprend également la réparation des chaînes d’approvisionnement, l’amélioration des infrastructures, “et la répression des frais exorbitants que les sociétés étrangères de fret maritime facturent pour transporter les produits”.

M. Biden a également vanté les mérites des politiques visant à rendre le logement plus abordable et a demandé au Congrès de travailler à la réduction du prix des médicaments sur ordonnance et à la diminution du coût des soins aux enfants et aux personnes âgées.

La troisième partie du plan du président consiste à réduire le déficit fédéral par des “réformes de bon sens du code des impôts”.

“Nous devrions niveler les règles du jeu de la fiscalité internationale afin que les entreprises ne soient plus incitées à déplacer les emplois et les bénéfices à l’étranger. Et nous devrions mettre fin à l’injustice scandaleuse du code des impôts qui permet à un milliardaire de payer des taux plus bas qu’un enseignant ou un pompier”, a-t-il soutenu.

Le président américain a également noté que le Bureau du budget du Congrès prévoyait que le déficit diminuerait de 1.700 milliards de dollars cette année, ce qui constituerait la plus grande réduction de l’histoire.

“Avec les bonnes politiques, les États-Unis peuvent passer de la reprise à une croissance stable et régulière et faire baisser l’inflation sans renoncer à tous ces acquis historiques”, a-t-il relevé.

La rencontre de M. Biden avec M. Powell mardi intervient au moment où l’inflation galopante devient un casse-tête pour l’administration américaine. Les coûts élevés de l’essence et d’autres biens ont en effet plombé la cote de popularité du président et constituent un défi pour les démocrates à l’approche des élections de mi-mandat.