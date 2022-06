UA : la Conférence des Etats parties au traité de l’AMA entame ses travaux avec la participation du Maroc

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, conduit la délégation marocaine à cette session composée notamment de l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Cette première session ordinaire se penchera sur le règlement intérieur de la Conférence et l’élection de son Bureau outre la présentation et la discussion du rapport d’évaluation des offres pour l’accueil du siège de l’Agence africaine du médicament.

Les ministres de la Santé devront également examiner la recommandation de la Conférence des Etats parties à la 41eme session ordinaire du Conseil exécutif concernant l’accueil du siège de l’AMA et la proposition sur la tenue d’une session extraordinaire de la Conférence des Etats parties.

Lancée par les dirigeants africains lors du 32ème Sommet de l’Union africaine le 11 février 2019 à Addis-Abeba, l’Agence Africaine du médicament se fixe comme objectif principal l’amélioration des capacités des Etats membres et des Communauté économiques régionales à règlementer les produits médicaux en vue d’améliorer l’accès à des produits médicaux efficace et de faciliter l’harmonisation de la réglementation des médicaments afin d’atteindre des normes internationalement acceptables, fournir un environnement réglementaire favorable à la recherche et le développement pharmaceutique, la production locale et le commerce à travers les pays africains et de renforcer la coordination entre les pays africains pour une protection de la santé publique contre les risques liés à l’utilisation des médicaments de qualité inférieure.