USA: accord entre Uber et le département de la justice en faveur des personnes handicapés

“Selon les termes de cet accord, Uber offrira plusieurs millions de dollars de dommages-intérêts à plus de 65.000 usagers qui ont été facturés de surcharges discriminatoires en raison de leur handicap”, a indiqué le département US dans un communiqué.

Les usagers handicapés payaient parfois plus cher leurs courses faute de pouvoir monter suffisamment vite en voiture, car depuis 2016, Uber avait mis en place une pénalité financière imposée au client lorsque le chauffeur attend plus de deux minutes au point de rendez-vous fixé à l’avance (cinq minutes pour les clients Uber Black ou SUV).

Le ministère américain de la Justice avait assigné Uber devant un tribunal fédéral de Californie en novembre, arguant que “beaucoup de passagers à mobilité réduite ont besoin de plus de deux minutes pour monter ou charger un véhicule, pour plusieurs raisons”.

Les chauffeurs ne peuvent pas changer les paramètres de la course et éviter que les clients à mobilité réduite soient pénalisés.

Avec cet accord valable deux ans, Uber s’engage à ne pas facturer des temps d’attente pour tous les passagers qui certifient avoir besoin de davantage de temps pour monter à bord d’une voiture Uber en raison d’un handicap.

L’entreprise remboursera 65.000 passagers du double des frais d’attente qu’ils ont encourus, “ce qui pourrait représenter des centaines de milliers voire des millions de dollars de compensation”. Elle paiera plus de 1,7 million de dollars à plus d’un millier de passagers qui se sont plaints d’Uber pour avoir été facturé des temps d’attente en raison de leur handicap, ainsi que 500.000 dollars à d’autres individus affectés, identifiés par le département US.