USA : accord entre républicains et démocrates sur un budget fédéral de 1.600 milliards $

Annoncé également par les chefs de file démocrates, l’accord comprendrait une augmentation des dépenses de défense à hauteur de 886,3 milliards de dollars, soit bien plus de 100 milliards de dollars au-delà du niveau de dépenses non militaires définies par les démocrates.

Les partis démocrate et républicain au Congrès doivent s’entendre sur les détails des dépenses et adopter un texte avant la date limite du 19 janvier, date à laquelle certaines agences fédérales n’auront plus de financement.

Dans un communiqué, le président Joe Biden s’est félicité de cette décision, en indiquant que l’accord « nous rapproche un peu plus de l’évitement d’un +shutdown+ inutile du gouvernement et de la protection des priorités nationales importantes ».

Pour lui, l’accord “ouvre la voie à l’adoption de projets de loi de financement pour l’ensemble de l’année qui répondent aux besoins du peuple américain et sont exempts de toute politique extrême ».