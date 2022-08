USA : A l’approche des élections de mi-mandat, des réseaux sociaux se mobilisent contre la désinformation

Un article du New York Times relève que des plateformes comme Facebook, Twitter, YouTube et TikTok envisagent, en cette année d’élections, des stratégies pour contrecarrer le “déluge de la désinformation politique”, notant que des équipes de vérification des faits sont mises en place au moment où les avertissements concernant les contenus trompeurs encombrent à nouveau les flux d’actualités.

Le journal fait observer, en citant des experts de la lutte contre la désinformation, que si bon nombre de ces programmes sont utiles, notamment les efforts pour diffuser des informations crédibles dans plusieurs langues, les tactiques se sont révélées insuffisantes durant les années précédentes.

Evoquant le cas de Facebook, le média indique que l’approche de cette plateforme sera “largement conforme” et identique à la politique suivie en 2020, précisant que les publications jugées fausses ou partiellement fausses par l’un des 10 partenaires américains de vérification des faits de Facebook recevront l’une des nombreuses étiquettes d’avertissement, ce qui peut obliger les utilisateurs à cliquer devant une bannière affichant de “fausses informations” avant de pouvoir consulter le contenu.

Contrairement à 2020, ces étiquettes seront utilisées de manière plus “ciblée et stratégique” pour les messages traitant de l’intégrité des élections de mi-mandat, écrit Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, la société mère de Facebook, dans un blog, ajoutant que la plateforme étendra également ses efforts pour lutter contre le harcèlement et les menaces visant les fonctionnaires et les agents électoraux.

Même son de cloche chez TikTok qui a fait appel à son programme de vérification des faits mis en place à partir de 2020. En vertu de ce plan, la plateforme compte vérifier certaines vidéos avant de les recommander et interdire les créateurs de contenu qui sont payés pour publier un post politique en violation des règles de la compagnie.

De son côté, Twitter compte réactiver un plan adopté en 2018 que l’entreprise utilise avant la tenue d’élections de par le monde. En vertu de ce plan appelé “Civic Intergrity Policy”, des étiquettes d’avertissement, similaires à celles utilisées par Facebook, seront à nouveau ajoutées aux tweets jugés “faux ou trompeurs” sur les élections, le vote ou l’intégrité du scrutin, tout en orientant souvent les utilisateurs vers des informations précises ou un contexte supplémentaire.

Contrairement aux autres plateformes, YouTube n’a pas encore dévoilé sa stratégie de lutte contre la désinformation en 2022, selon le New York Times.