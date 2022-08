L’espérance de vie aux Etats-Unis a chuté de 1,8 an à l’échelle nationale en 2020, indique mardi le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Cette chute, enregistrée dans tous les Etats du pays, est principalement due à la pandémie du COVID-19 et aux décès provoqués par des surdoses de drogue, relève le CDC.

Le COVID-19 a causé environ 375.000 décès aux Etats-Unis en 2020, tandis que plus de 91.700 personnes sont mortes d’une surdose de drogue dans le pays au cours de la même année. L’espérance de vie à la naissance pour l’ensemble des Etats-Unis est passée de 78,8 ans en 2019 à 77 ans en 2020, selon la même source. En 2020, l’espérance de vie était de 74,2 ans pour les hommes et de 79,9 ans pour les femmes.