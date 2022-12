Une délégation du groupe d’amitié parlementaire Maroc-France à Paris et en Normandie

Une délégation du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-France entame une visite du travail à Paris et en Normandie du 14 au 16 décembre 2022.

Conduite par Mohamed Zidouh, président, Groupe parlementaire Istiqlalien de l’Unité et l’égalitarisme, la délégation comprend Mme Hind GHAZALLI, vice-présidente, Groupe parlementaire Rassemblement National des Indépendants; Khammar Mrabit, vice-président, Groupe parlementaire Authenticité et Modernité ; Youssef Alaoui, rapporteur, Groupe parlementaire Confédération Générale des Entreprises du Maroc; Nabil Elyazidi, Groupe parlementaire Haraka ; Aziz Mokannef, Groupe parlementaire Socialiste et Mme Nahid Bennani , Conseiller général, Secrétaire exécutif du groupe d’amitié.

La délégation aura plusieurs entretiens, dont une rencontre ce mardi avec le député Bruno Fuchs, Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Les parlementaires marocains rencontrent mercredi matin le patronat français, avant de s’entretenir avec le président du Groupe d’amitié au Sénat, Christian Cambon et le président du Sénat, Gérad Larcher.

Ils doivent également assister à la séance des questions au gouvernement, avant une rencontre avec le ministre Olivier Becht, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger

Les parlementaires marocains n’auront probablement pas l’occasion de voir le match Maroc/France. Un dîner est prévu avec le sénateur David Assouline, un natif de Sefrou.

La délégation se rendra par la suite en normandie pour une des visites des chantiers navals.