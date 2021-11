Un sommet des chefs d’Etats du Mexique, du Canada et des Etats-Unis la semaine prochaine Ã  Washington

Le président américain Joe Biden accueillera les chefs de gouvernement du Canada et du Mexique à la Maison-Blanche la semaine prochaine, marquant ainsi le premier sommet des dirigeants nord-américains en cinq ans.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador rencontreront M. Biden le 18 novembre pour discuter de la pandémie de coronavirus, de la compétitivité et de la croissance économique, du changement climatique et des migrations, a annoncé la Maison Blanche mercredi.

“Le renforcement de notre partenariat est essentiel à notre capacité à mieux reconstruire, à revitaliser notre leadership et à répondre à un éventail de plus en plus large de défis régionaux et mondiaux”, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

“Dans le respect de la souveraineté de chacun et dans un véritable esprit de partenariat, nous affirmons notre vision inébranlable selon laquelle l’Amérique du Nord est la région la plus compétitive et la plus dynamique du monde”, a ajouté la même source.

La réunion aura lieu environ une semaine après l’ouverture des frontières américaines aux voyageurs internationaux qui sont entièrement vaccinés, une étape importante pour de nombreuses personnes qui avaient de la famille au Canada et au Mexique mais ne pouvaient pas les voir. Les voyageurs par voie terrestre depuis le Mexique ou le Canada n’ont pas besoin de présenter un test négatif.

Le dernier sommet des dirigeants nord-américains a eu lieu en 2016, lorsque Justin Trudeau, le président américain de l’époque, Barack Obama, et le président mexicain, Enrique Peña Nieto, se sont réunis à Ottawa.