Un nouveau commandant à la tête de la force française Barkhane au Sahel pour opérer sa transformation

“Le général français Laurent Michon prendra le commandement de la force Barkhane le 28 juillet prochain. Il succédera au général de division Marc Conruyt qui terminera dans les prochaines semaines un mandat d’une année essentielle, marquée par le renforcement de l’engagement de nos partenaires, l’internationalisation de Barkhane, avec en particulier l’atteinte de la pleine capacité opérationnelle de la force Takuba, et la mise en œuvre d’un partenariat de combat inédit avec les forces armées du Sahel”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

“Le général Michon prendra son commandement dans la bande sahélo-saharienne à un moment essentiel, marqué par le lancement de la transformation du dispositif militaire français”, a souligné la même source, ajoutant que “la France restera présente au Sahel et la lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra”. “S’inscrivant dans le cadre de Coalition Internationale pour le Sahel, elle mettra en œuvre avec ses partenaires une action de coopération renouvelée et renforcée”, indique le communiqué.

Ancien élève de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, le général Michon a passé la majeure partie de sa carrière d’officier d’infanterie au sein des troupes de montagne. Fort d’une importante expérience opérationnelle (Bosnie, Kosovo, Liban, Tchad, Côte d’Ivoire, Gabon, République centrafricaine, Rwanda), il a été affecté à deux reprises au centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) au cours de sa carrière. Il est actuellement commandant de la 3ème division (32.000 hommes).

Nommé pour un mandat d’un an, le futur commandant de Barkhane aura pour mission, selon les médias du pays, de mettre en oeuvre le désengagement progressif du Sahel récemment annoncé par le président Emmanuel Macron, au profit d’un dispositif recentré sur la lutte antiterroriste et l’accompagnement au combat des armées locales, via le groupement de forces spéciales européennes Takuba qui doit encore monter en puissance.

Récemment, le président français avait annoncé la fin prochaine de l’opération Barkhane “en tant qu’opération extérieure” au Sahel. “La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas dans un cadre constant”, avait expliqué Emmanuel , évoquant une “transformation profonde” de la présence militaire française dans la région.

Cette transformation s’accompagnera “d’une opération d’appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent”, avait-il dit.

La France est engagée dans la région sahélienne aux côtés des pays du G5 Sahel (Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) à travers le déploiement de 5.100 militaires dans le cadre de l’opération Barkhane, lancée le 1er août 2014.

Conduite par la France, cette opération est destinée à lutter contre les groupes djihadistes au Sahel, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne.