Un Israélien meurt d’une amibe rare mangeuse de cerveau

L’homme, qui ne présentait aucune maladie sous-jacente, est décédé de la naegleriasis, également connue sous le nom de méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM), une infection rare et dévastatrice du cerveau, causée par l’amibe mangeuse de cerveau Naegleria fowleri, selon le ministère.

Ce type d’amibe se trouve dans l’eau douce, les flaques d’eau et d’autres sources d’eau stagnante, et une enquête sur l’exposition possible de la personne décédée est en cours, a-t-il noté.

Le cas rare a été diagnostiqué au centre médical Poriya de Tibériade, une station balnéaire du nord-est du pays située au bord de la mer de Galilée.

En raison de la rareté du cas, un échantillon clinique a été envoyé pour confirmation du diagnostic aux Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Au stade initial de l’infection, qui se produit par le nez, les symptômes peuvent inclure un mal de tête sévère, de la fièvre, des nausées et des vomissements.

Au fur et à mesure que l’infection s’aggrave, les symptômes, qui apparaissent un à neuf jours après l’exposition, peuvent évoluer vers une raideur de la nuque, des convulsions ou des hallucinations.

Si l’infection est extrêmement rare, avec seulement quelque 400 cas diagnostiqués dans le monde, elle est souvent mortelle.