Un haut responsable de Daech tué dans une frappe aérienne américaine en Syrie (armée)

L’attaque a été menée dimanche dernier, a précisé l’armée américaine dans un message publié sur X.

« Le 16 juin, le commandement central américain (CENTCOM) a mené une frappe aérienne en Syrie, tuant Usamah Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi, un haut responsable de l’Etat islamique », a ajouté le CENTCOM.

« Sa mort va affaiblir la capacité de l’Etat islamique à trouver des ressources et à mener des attaques terroristes », selon la même source.

Le CENTCOM a ajouté qu’il n’y avait « aucune indication » que des civils aient été blessés lors de cette frappe.

Il y a près de trois semaines, une frappe aérienne menée près de Dhaardaar en Somalie aurait tué trois militants de l’Etat islamique, selon le Commandement américain pour l’Afrique.

Entre janvier et mars 2024, le CENTCOM et ses partenaires ont tué sept membres de l’Etat islamique en Syrie et en ont arrêté 27 autres.

En Irak, au cours de la même période, 11 militants ont été tués et 36 personnes ont été arrêtées.