Un député européen salue les pas importants franchis par le Maroc en matière de démocratie

M. Kovatchev a souligné, lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, que le Maroc peut compter sur plusieurs amis au parlement européen en matière de sécurité et de droits de l’Homme.

Cité dans un communiqué de la deuxième Chambre, le député européen a évoqué les potentialités prometteuses du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables grâce à la politique énergétique adoptée et ses objectifs ambitieux, faisant remarquer que le Royaume est appelé à jouer un rôle pionnier dans la production de l’énergie propre.

Après avoir abordé le conflit russo-ukrainien, M. Kovatchev a mis en avant les positions marocaines constructives au sein des organes des Nations Unies.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union Européenne, Lahcen Haddad, et de quelques membres du groupe, M. Mayara s’est félicité des relations bonnes et privilégiées entre le Maroc et l’Union européenne, faisant part de la disposition de l’institution législative marocaine à approfondir ces relations et les rendre plus fructueuses notamment dans les domaines liés à la sécurité, à l’immigration, au développement économique et social et aux changements climatiques.

Par ailleurs, M. Mayara a rappelé la position stratégique du Maroc en tant que véritable porte d’entrée vers le continent africain, non seulement géographiquement mais aussi sur le plan économique principalement, étant donné que le Royaume est devenu le plus grand investisseur en Afrique.

Il a également fait savoir que le Royaume entretient des relations étroites avec les pays et groupements africains, à l’instar de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

D’autre part, M. Mayara a relevé que la visite du rapporteur du groupe du PPE au Parlement européen contribuera à promouvoir l’image du Royaume, en tant que pays qui connait un développement soutenu dans les domaines liés à la démocratie, à la promotion des libertés individuelles et collectives et à la libéralisation économique.

Il a aussi mis l’accent sur le développement socio-économique que connaît le pays, à la faveur de la valorisation du capital humain et des ressources naturelles disponibles, formant le voeu que la visite du député européen contribue à la prise de décisions constructives au sein de la commission parlementaire mixte et du parlement européen concernant les sujets intéressant le Royaume et à leur tête le différend artificiel autour du Sahara marocain.

A cet égard, M. Mayara a donné un aperçu sur la situation sécuritaire régionale, notamment dans la région sahélo-saharienne et la menace que représentent les organisations terroristes soutenues par le front du “polisario” pour l’ensemble de la région et le voisinage européen.

Après avoir souligné que la question de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Maroc est indiscutable, M. Mayara a évoqué les souffrances qu’endurent les populations séquestrées dans les camps de Tindouf en Algérie.

Le président de la Chambre des conseillers s’est également arrêté sur la dynamique de développement socio-économique que connaissent les provinces du sud du Royaume, mettant en exergue l’unanimité de tous les Marocains concernant les constantes de la Nation à savoir l’Islam, la Monarchie, l’intégrité territoriale et le choix démocratique.

Il a en outre affirmé que le plan d’autonomie, qui jouit d’un soutien international croissant, demeure la seule solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain.