Un archevêque italien salue le modèle interreligieux prôné par le Roi Mohammed VI

“Grâce à l’institution de la Commanderie des croyants, l’islam pratiqué au Maroc permet aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens de vivre ensemble dans le respect mutuel, la coopération dans la vie quotidienne et l’estime”, a affirmé l’archevêque à l’agence de presse catholique en Italie “ACI Stampa”.

Exerçant pendant plus de sept ans au Maroc, le nonce apostolique, parti récemment en retraite, a mis en avant le climat de tolérance et de coexistence qui règne dans le pays, soulignant le rôle crucial du Roi, garant de la liberté des cultes dans le Royaume et pourvoyeur d’un amour fraternel et de la paix entre les trois religions.

“Ma mission au Royaume m’a permis de prendre conscience que l’on peut vivre, travailler et être respecté par une communauté musulmane nombreuse et fière qui pratique l’islam du juste milieu et de la justice”, a relevé l’ancien ambassadeur du Saint Siège au Maroc, notant qu’il ”a pu personnellement constater, même en dehors des sentiers battus, comment les Marocains vivent ces principes et optent pour la fraternité, malgré la différence”.

M. Rallo s’est, par ailleurs, félicité des différentes avancées réalisées au Maroc, en faveur du dialogue interreligieux, sous le leadership du souverain, évoquant, notamment, la nomination des deux archevêques de Rabat et de Tanger et la visite historique du pape François au Royaume. Il a cité le discours prononcé, à cette occasion, par le Roi, qui a été considéré par les experts comme un pivot fondamental pour le dialogue interreligieux.

“Les trois religions abrahamiques n’existent pas pour se tolérer, par résignation fataliste ou acceptance altière. Elles existent pour s’ouvrir l’une à l’autre et pour se connaitre, dans un concours vaillant à se faire du bien l’une l’autre”, avait affirmé le Roi.

La visite du Pape François au Royaume, carrefour des civilisations, a été perçue par plusieurs personnalités internationales comme une reconnaissance du modèle marocain d’un Islam modéré, qui prône la cohabitation, dans un parfait respect des valeurs humaines universelles.