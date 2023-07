Le Maroc élu vice-président de la 173è session du Conseil de la FAO

Le royaume, en la personne de l’ambassadeur et représentant permanent du Royaume auprès des agences onusiennes sises à Rome, Youssef Balla, a ainsi été élu vice-président de la 173è session du Conseil de la FAO, qui est l’organe exécutif de l’Organisation dans l’intervalle des sessions, qui examine, notamment, les problématiques liées à la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture.

Le Conseil de l’organisation onusienne s’occupe, en outre, des activités courantes et futures de la FAO, dont le programme de travail et le budget de l’administration et de la gestion financière, ainsi que les questions d’ordre constitutionnel.

Le 173è session a également été marquée par l’élection du Royaume comme membre du Comité des finances pour la période allant de juillet 2023 à juillet 2025. Ce comité aide le Conseil à exercer son contrôle sur la gestion financière de l’Organisation. Ses fonctions sont énumérées à l’Article XXVII du règlement général de l’Organisation.

Il convient de rappeler que le Maroc a été élu, jeudi dernier, membre du Conseil d’Administration de la FAO, en représentation du groupe régional africain (GRA), lors de la 43è session de la Conférence de l’Organisation, pour un mandat de trois ans (30 juin 2023 – 30 juin 2026).