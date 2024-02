Ukraine: remaniement à la tête de l’armée

« À partir d’aujourd’hui, une nouvelle équipe prend la direction des Forces armées ukrainiennes », a indiqué M. Zelensky dans un discours posté sur le site officiel de la présidence, notant qu’il a rencontré M. Zaloujny pour discuter de ce remaniement.

« Aujourd’hui, nous avons eu une discussion franche sur les changements nécessaires dans l’armée. (….) J’ai proposé au général Zaloujni de continuer à faire partie de l’équipe d’État ukrainienne. Je lui serais reconnaissant de son accord », a indiqué M. Zelensky, ajoutant qu’une décision a été prise sur « la nécessité de changer d’approche et de stratégie ».

« Je suis reconnaissant au général Zaloujny pour les deux années de défense », a-t-il poursuivi, sans préciser si ce dernier a été démis de ses fonctions comme annoncé par plusieurs députés et médias ukrainiens, dont le quotidien Strana. Depuis le 29 janvier, plusieurs rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux concernant le départ imminent de M. Zaloujny.

Le président ukrainien a également relevé qu’il a nommé le commandant des forces terrestres d’Ukraine Oleksandre Syrsky à la tête du commandement des forces armées du pays, notant que ce dernier « présentera l’équipe chargée de réorganiser les forces armées ukrainiennes dans les prochains jours ».

Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov, a confirmé le remaniement à la tête du commandement des forces armées ukrainiennes, remerciant M. Zaloujny pour « tous ses exploits ».

« Il nous faut de nouvelles approches et stratégies. Aujourd’hui, on a décidé qu’il était nécessaire de changer de commandement des forces de l’Ukraine. Je suis sincèrement reconnaissant à Valeri Zaloujny pour tous les exploits et victoires », a-t-il écrit sur sa page Facebook.