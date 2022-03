Ukraine : près de 900 civils tués depuis le début du conflit (ONU)

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a révélé dans une mise à jour samedi qu’il avait enregistré la mort de 847 civils en Ukraine depuis le 24 février, dont 155 hommes, 119 femmes, 21 garçons et 7 filles. Le bureau de l’ONU a noté que les responsables ne connaissaient pas le sexe de 509 adultes et 36 enfants.

L’agence onusienne a également indiqué qu’elle avait enregistré les blessures de 1.399 civils dans le pays.

Le “HCDH pense que les chiffres réels sont considérablement plus élevés, en particulier dans le territoire contrôlé par le gouvernement et surtout ces derniers jours, car la réception des informations en provenance de certains endroits où des hostilités intenses se sont déroulées a été retardée et de nombreux rapports sont encore en attente de corroboration “, a précisé le bureau de l’ONU dans un communiqué.

De son côté, le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HR) a fait savoir que le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui en est à sa quatrième semaine, a entraîné l’exode de plus de 3,3 millions de personnes.