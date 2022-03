Parlement européen: La Commission parlementaire Maroc-UE tient une série de réunions à Strasbourg et à Bruxelles

Lors de ces rencontres, les deux parties ont exprimé la volonté commune de poursuivre le dialogue euro-marocain et souligné l’importance de parvenir à des solutions consensuelles aux défis et aux menaces auxquelles font face et de donner un nouvel élan aux relations Maroc-UE, indique un communiqué de la commission parlementaire mixte, du côté marocain.

Il s’agit en outre d’agir ensemble pour promouvoir la politique européenne de voisinage en saisissant toutes les opportunités de coopération offertes afin de parvenir à une sécurité durable et une prospérité commune, a-t-on ajouté de même source.

Durant ces réunions, poursuit le communiqué, M. Haddad a plaidé pour renforcer et soutenir le processus de partenariat euro-marocain à travers une approche visant à établir des liens plus forts susceptibles de favoriser un développement commun, notamment dans les domaines de l’énergie, la paix, la sécurité, l’agriculture, la pêche, la migration, le développement de la région du Sahel, la lutte contre le crime organisé et du terrorisme transfrontalier.

Il a en outre affirmé la nécessité d’aborder le partenariat maroco-européen dans toutes ses dimensions et de prendre conscience de la gravité de la situation et des menaces sécuritaires croissantes, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts dans le cadre d’une approche participative et préventive pour faire face à tous les risques qui menacent la région euro-méditerranéenne.

Dans ce cadre, les responsables européens ont salué le rôle de la commission parlementaire mixte Maroc-UE et ses efforts pour rapprocher les perspectives et échanger les expériences, le but étant de renforcer le partenariat et rehausser le niveau de la performance de la diplomatie parlementaire.

Les membres de la commission parlementaire ont saisi cette occasion pour faire face aux manœuvres visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et affecter le partenariat distingué entre le Maroc et l’UE, fondé sur le respect mutuel, les chartes internationales et les accords conclus dans le cadre du statut avancé caractérisant le partenariat maroco-européen.

À cet égard, les parlementaires européens ont été sensibilisés sur la démarche de la sous-commission des droits de l’Homme du parlement européen et de la commission du commerce international, concernant la tenue d’une audition conjointe sous la présidence de la sous-commission des droits de l’Homme autour des “Territoires occupés et non autonomes” en vue de semer la confusion entre les territoires palestiniens occupés et la question du Sahara marocain.

Après la sensibilisation de plusieurs parlementaires européens membres de ces deux commissions, souligne le communiqué, une réunion a été tenue avec la présidente de la sous-commission des droits de l’Homme, Maria Arena, et la rapporteur de la commission du commerce international, Kathleen Van Brempt, pour leur faire part de la contestation et du rejet de la commission parlementaire mixte Maroc-UE de cet acte injustifiable, injuste et partiale, qui a été rejeté aussi par les services extérieurs et la direction du Commerce international de l’Union européenne ayant refusé d’y participer.

Il a ajouté que lors de cette séance “partiale et trompeuse”, plusieurs parlementaires européens ont exprimé leur regret et leur indignation devant l’organisation de telles rencontres, qui sont de nature à induire en erreur et bafouer le principe d’objectivité et d’impartialité promu par l’Union européenne et la communauté internationale. Ils ont également condamné ce comportement irresponsable, qui contrarie la position de l’Union européenne sur la question du Sahara marocain.

Pour ce qui est des mesures prises par la commission parlementaire mixte Maroc-UE avec le Parlement européen concernant la suppression du drapeau de la République chimérique du site web du Parlement européen, la commission a été informée officiellement de la restructuration du site web européen, du retrait immédiat de ce drapeau fictif en optant uniquement pour le signe du Parlement africain.

Concernant l’accélération de l’action de la commission parlementaire mixte avec la partie européenne, le président de la commission M. Haddad et son homologue européen, Andrea Cozzolino, se sont mis d’accord pour l’activation du travail des sous-commissions bilatérales à partir du 21 mars, et la préparation des recommandations à la réunion biannuelle et la réunion annuelle prévue le 12 mai prochain au Parlement européen à Bruxelles.

La délégation parlementaire marocaine, qui comprend douze parlementaires issus des deux Chambres du Parlement, a eu des entretiens avec 34 parlementaires européens appartenant à différents courants politiques.