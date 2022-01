Ukraine : menace des “conséquences très lourdes” à l’encontre de Moscou en cas d’agression

Les dirigeants des États-Unis et de plusieurs pays européens dont l’Allemagne et la France ont fait part de leur soutien “sans réserve” à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et promis des “conséquences très lourdes” à la Russie en cas “d’agression” contre ce pays.

Les dirigeants occidentaux qui participaient lundi à une réunion par visioconférence” ont été tous de l’avis qu’il appartient à la Russie d’entreprendre des initiatives visibles de désescalade” dans ce conflit, a souligné le porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, à l’issue de cette réunion à laquelle ce dernier a participé notamment avec les dirigeants des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Pologne. Cette visioconférence a été annoncée un peu plus tôt dans la journée par la Maison Blanche à un moment où certaines divergences semblent apparaître au sein du camp occidental sur l’attitude à adopter face à la Russie. Lors de cette réunion à distance, à laquelle participait aussi le secrétaire général de l’Otan, les dirigeants occidentaux ont exprimé leur “grande inquiétude” face au regroupement de troupes russes à la frontière orientale de l’Ukraine et accusé Moscou d’être à l’origine des “tensions actuelles”. Toutefois, ils ont estimé que “la question de la sécurité et de la stabilité en Europe pouvait être résolue par la voie de la négociation”.