Ukraine : Macron convoque un Sommet européen sur la défense et la stratégie d’indépendance énergétique communes

La France accueille, jeudi et vendredi, un sommet européen afin de décider d'”une stratégie d’indépendance énergétique commune” et statuer sur “la défense européenne”, dans le sillage du conflit en Ukraine et des sanctions économiques contre la Russie.