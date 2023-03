UE : accord pour le renforcement de l’infrastructure des carburants alternatifs

“Il s’agit d’un accord historique qui permettra la transition vers un transport routier zéro émission et contribuera à notre objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030”, a affirmé la Commission dans un communiqué.

Le “nouveau règlement pour la mise en place d’une infrastructure pour les carburants alternatifs”, objet de cet accord, établit des objectifs obligatoires pour le déploiement d’infrastructures de recharge électrique et de ravitaillement en hydrogène dans le secteur du transport routier et pour la fourniture d’électricité dans les ports maritimes et fluviaux ainsi que pour les avions en stationnement.

Selon la Commission, le règlement, qui garantit un minimum d’infrastructures de recharge et de ravitaillement dans l’ensemble de l’UE, “mettra fin aux inquiétudes des consommateurs quant à la difficulté de recharger ou de faire le plein d’un véhicule”.

Conformément à ce projet, une puissance disponible de 1,3 kW devrait être fournie via une infrastructure de recharge accessible au public pour chaque voiture électrique à batterie immatriculée dans un État membre.

De plus, des bornes de recharge rapide d’au moins 150 kW doivent être installées tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), à partir de 2025.

Pour les poids lourds, des bornes de recharge d’une puissance minimale de 350 kW devraient être installées tous les 60 km le long de ce réseau routier.

Par ailleurs, une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, pouvant alimenter à la fois les voitures et les camions, doit être mise en place à partir de 2030 dans tous les nœuds urbains et tous les 200 km le long du réseau central du RTE-T, “garantissant un réseau suffisamment dense pour permettre aux véhicules à hydrogène de circuler dans toute l’UE”, a relevé le communiqué.

L’accord politique conclu cette semaine doit maintenant être formellement adopté. Une fois ce processus finalisé, les nouvelles règles entreront en vigueur après une période transitoire de six mois.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Green Deal européen, le plan de croissance à long terme visant à rendre l’UE climatiquement neutre d’ici 2050.