Turquie : ouverture des bureaux de vote pour des élections municipales aux enjeux multiples

Près de 61 millions d’électeurs turcs, dont un million de personnes qui votent pour la première fois, se rendront aux urnes pour élire les maires de leurs municipalités, ainsi que les membres de leurs conseils municipaux et leurs représentants locaux.

Ce rendez-vous électoral revêt une importance particulière puisqu’il survient dix mois après les élections présidentielles et législatives de mai 2023, marquées par la réélection du président Recep Tayyip Erdoğan et l’obtention par son alliance de la majorité des sièges au Parlement.

Ces élections représentent également un test crucial pour évaluer la popularité de l’alliance au pouvoir, composée du Parti de la justice et du développement et du Parti d’action nationaliste. De plus, elles mettent à l’épreuve la capacité de l’opposition, dirigée par le Parti républicain du peuple, à conserver les acquis obtenus lors des dernières élections municipales de 2019.

Ainsi, les électeurs sont appelés à élire 1.393 maires, près de 20.000 membres de conseils municipaux et plus de 30.000 « mukhtars » dans divers quartiers et villages turcs, en plus des membres des conseils des personnes âgées.

Les élections ont lieu dans 30 grandes municipalités, 51 provinces, 922 régions et 390 villages. Le vote se déroulera sur une journée et en un seul tour.

Les bureaux de vote fermeront à 16h00, heure locale (GMT+3) dans 32 des provinces situées à l’est du pays, et à 17h00 dans les provinces de l’ouest.

Le dépouillement des votes commencera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats préliminaires devraient être annoncés dimanche soir, selon le Conseil électoral suprême turc (YSK).

Ces élections municipales, qui ont lieu tous les cinq ans, sont les treizièmes depuis leur première tenue en 1963.