Turquie : le Parti républicain du peuple remporte les municipales

Le principal parti d’opposition en Turquie arrive en tête avec 37,76% des voix, suivi du Parti de la justice et du développement (AKP) avec 35,48%, le Nouveau parti de la prospérité (YRP) avec 6,19%, le Parti de l’égalité et de la démocratie des peuples (DEM) avec 5,70%, du Parti d’action nationaliste (MHP) avec 4,99%, a précisé M. Yener lors d’une conférence de presse à Ankara.

Le CHP a remporté 35 postes de maires dans les grandes municipalités, contre 24 pour l’AKP, suivi du DEM avec 10 postes et du MHP avec 8 postes, a relevé le responsable turc.

Le président du Conseil électoral suprême turc a, en outre, indiqué que le taux de participation officiel aux élections municipales a atteint 78,11%.

Les électeurs turcs ont voté pour 1.393 maires, près de 20.000 membres de conseils municipaux et plus de 30.000 « mukhtars » dans divers quartiers et villages turcs, en plus des membres des conseils des personnes âgées.