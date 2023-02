Turquie: le bilan du séisme s’approche des 30.000 morts

Le bilan actualisé fait état de plus de 29.600 morts et de 80.000 blessés, fait savoir l’Agence turque, relevant qu’un total de 147.934 citoyens ont été évacués des zones touchées jusqu’à présent.

Et de noter que 2.412 répliques ont été enregistrées depuis le premier jour du tremblement de terre.

Par ailleurs, les autorités turques ont souligné qu’après avoir procédé à un examen minutieux des barrages des zones sismiques du sud du pays, aucune de ces installations vitales n’a subi de dommages.

Le tremblement de terre, survenu lundi dernier à 04H17 locales (01H17 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres, a provoqué l’effondrement de centaines de bâtiments dans les localités turques de “Kahramanmaraş”, “Gaziantep”, “Adana”, “Malatya”, “Diyarbakir”, “Sanliurfa” et “Osmaniye”.

Quelques heures après cette première secousse violente, un autre séisme a frappé au nord de la ville de Gaziantep avec quasiment la même intensité et à proximité de l’épicentre du premier tremblement de terre, ce qui a aggravé le bilan de la catastrophe.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré un deuil officiel pour une période de sept jours et l’état d’urgence dans les zones touchées pendant trois mois.

En Syrie voisine, qui a également subi les contrecoups du terrible tremblement de terre, notamment à Alep, Idlib, Lattaquié, Hama et Tartous, le nombre de victimes s’est élevé à plus de 4.000 morts et de 7.000 blessés. Toutefois, il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre réel de victimes en raison des conditions difficiles dans lesquelles vit le pays depuis plus d’une décennie.