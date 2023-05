Tunisie : un taux de croissance économique de 2,1% au premier trimestre

Malgré la régression du rendement du secteur agricole (-3,1%), l’activité économique en Tunisie a surtout bénéficié de la dynamique relative du secteur des services dont la valeur ajoutée a augmenté de 3,2%, explique l’INS dans une récente note.

La dynamique positive du secteur des services est attribuable, selon l’INS, à la hausse de la valeur ajoutée du secteur des services hôteliers, restaurants et cafés (16,3%), du secteur du transport (5,3%) et du secteur informatique et de la communication (4,8%).

Le secteur des industries manufacturières a également connu une évolution de 2,2% en glissement annuel durant le premier trimestre de 2023, fait observer ladite note.

En revanche, la valeur ajoutée (VA) du secteur de l’énergie, des mines, de l’eau, de l’assainissement et de traitement des déchets s’est repliée de 10,1%, en raison de la diminution de la production du secteur d’extraction du pétrole et du gaz naturel de 15,7%.

L’INS fait, également, état d’une croissance négative en glissement annuel dans le secteur du bâtiment et de la construction (-1,6%) durant le premier trimestre de l’année en cours.

En dépit des tensions inflationnistes en vigueur, la demande intérieure a augmenté à un taux annuel de 1,8%, s’affichant structurellement comme le principal moteur de la croissance, en contribuant positivement pour 1,9 points de pourcentage à la croissance économique du premier trimestre.

En termes de variations trimestrielles, le volume du PIB a augmenté de 0,8 % au T1-2023, affichant une quasi-stabilité par rapport au trimestre précédent (+0,7%), fait observer l’INS.