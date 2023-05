Candidature mondial 2030 : “L’Afrique doit s’unir derrière le Maroc” (sélectionneur adjoint du Togo)

“L’Afrique doit s’unir derrière le Maroc qui va représenter tout le continent”, a déclaré à la MAP Jonas Kokou Komlan, le sélectionneur adjoint du Togo au sujet de la candidature conjointe du Maroc avec le Portugal et l’Espagne pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

” Le Maroc dispose d’infrastructures d’envergure, que ce soit des hôtels de hauts standings, des stades qui répondent aux normes FIFA. Preuve en est, beaucoup de pays africains sollicitent le Maroc pour les matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde. Sur le plan infrastructurel, sur le plan technique, le Maroc est capable d’abriter la plus prestigieuse des compétitions sportives au monde, la Coupe du monde”, a confié à la MAP, le vainqueur de la CAN U17 avec le Mali en 2017 au Gabon.

L’adjoint du portugais, Paulo Duarte, estime que les derniers résultats positifs du football marocain en l’occurrence sa dernière qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, une première pour un pays africain lui donnent une certaine légitimité pour organiser une Coupe du monde.

“Le Maroc est arrivé en demi-finale, une première pour une sélection africaine, une véritable prouesse qui prouve désormais que le Maroc est un grand pays de football. Le Royaume a un potentiel énorme qu’on doit quantifier, qu’on doit protéger et apprivoiser “, a-t-il ajouté.

Outre le technicien togolais, Espoir Assogbavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football (FTF) est également admiratif des progrès réalisés par le football marocain ces dernières années.

“Tout d’abord, le Maroc est aujourd’hui une grande puissance économique dans notre continent qui travaille beaucoup en ce qui concerne les infrastructures, la formation, la gouvernance administrative, donc le Maroc est un pays qui réunit aujourd’hui à mon avis les conditions pour un meilleur développement du football, la preuve c’est que l’équipe du Maroc a été demi-finaliste de la dernière Coupe du monde”, a déclaré le dirigeant togolais à la MAP.

Ce dernier est très optimiste par rapport à la candidature tripartite du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

“Le Maroc est l’une des fédérations les plus performantes sur notre continent au point de vue de la formation, des infrastructures, de la gouvernance financière et tout donc je crois que le Royaume réunit les conditions pour décrocher l’organisation de la Coupe du monde 2030 dans le cadre de sa candidature tripartite avec le Portugal et l’Espagne”, a précisé celui qui officie pour la CAF depuis près de deux décennies en tant que commissaire au match. Ce dernier pense que le Togo doit s’inspirer du modèle marocain en matière de développement du football.

“Notre pays, le Togo qui amorce un tournant décisif dans sa marche vers la professionnalisation de son football doit s’inspirer de la politique sportive du Maroc implémentée par SM le Roi Mohammed VI. Que ça soit au niveau de la formation des jeunes, du développement des infrastructures”, a-t-il conclu.

Après plusieurs échecs (1994, 1998, 2006, 2010, 2026), le Maroc a désormais le vent en poupe pour abriter la Coupe du monde 2030 dans une organisation partagée entre les deux rives de la méditerranée et entre deux continents, avec l’Espagne et le Portugal. Le 6 avril dernier, le président de la CAF, le sud-africain Patrice Motsepe a loué la candidature marocaine à l’organisation de la Coupe du monde 2030, affirmant qu’elle représente la candidature de tout le continent africain. La candidature méditerranéenne devra affronter le quatuor sud-américain composé de l’argentine, de l’Uruguay, du Chili et du Paraguay. Le verdict final sera annoncé par la FIFA en 2024.