Présentation du livre “Les amants de Casablanca” de Tahar Ben Jelloun

Ce livre, grand format (326 pages), paru aux éditions Gallimard, retrace l’histoire d’amour entre Nabil et Lamia, un couple solide depuis 10 ans. Ils se sont connus à Paris et ont fait construire une maison et ont trois enfants, jusqu’au jour où Lamia s’éprend de Daniel, un sulfureux collectionneur de femmes.

Alternant les points de vue des deux protagonistes, ce roman explore la puissance du premier amour, les impasses du mariage et les ambivalences du désir.

Entre fresque sociale et roman psychologique, cet ouvrage qui raconte une magnifique histoire d’amour, explore la grande aventure du mariage, les oscillations du désir, les petits arrangements avec la religion et la capacité de l’être humain à embrasser ses contradictions.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Ben Jelloun a indiqué que son choix pour la ville de Casablanca dans son œuvre s’explique par le fait que la capitale économique est considérée comme étant le poumon du Royaume, soulignant que Casablanca est une ville “debout”, très dynamique, pleine d’énergie et de contradiction.

“Le livre raconte l’histoire d’amour classique d’un jeune couple qui se rencontre alors que les deux jeunes sont encore étudiants en France et qui, une fois au Maroc, se marient et fondent une famille”, a-t-il poursuivi, notant que cet amour connaîtra quelques difficultés notamment la trahison.

Cette trahison permettra à Lamia, le personnage féminin, de mener sa vie telle qu’elle le souhaite, avec plus de liberté, d’ambition et d’esprit d’innovation, a-t-il expliqué. Et de conclure que c’est un roman d’amour sur l’importance de la famille dans le couple marocain.

Romancier, poète et peintre, membre de l’Académie Goncourt et lauréat du prix Goncourt en 1987 pour “La nuit sacrée”, Tahar Ben Jelloun est l’auteur de nombreux romans parus aux Éditions Gallimard, dont “Le miel et l’amertume”, “La punition”, ou encore “Le mariage de plaisir”.

Les œuvres littéraires et artistiques du natif de Fès en 1944 sont appréciées dans le monde entier. Tahar Ben Jelloun est notamment connu pour son roman récompensé du prix Goncourt ”La nuit sacrée” et ses nombreux essais pédagogiques, dont “Le racisme expliqué à ma fille”, traduit dans plus de 25 langues, et son dernier ouvrage “le miel et l’amertume”, édité par La Nave di Teseo.