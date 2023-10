Tunisie: un déficit commercial d’environ 4,17 milliards d’euros à fin septembre

Le déficit commercial de la Tunisie a atteint 13,79 milliards de dinars (environ 4,17 milliards d’euros) au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, contre un déficit de 19,42 milliards de dinars (1 euro = 3,35 dinars) durant la même période de l’année 2022, selon l’Institut tunisien de la Statistique (INS).

L’allègement du déficit commercial s’explique par un rythme de croissance des exportations (+7,5%) plus rapide que celui des importations (-3,5%) à fin septembre dernier, précise l’INS (public) dans son dernier bulletin sur les indicateurs du commerce extérieur, notant que le taux de couverture s’est établi, ainsi, à 76,5%.

D’après l’INS, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant les neuf mois de l’année 2023 montrent que les exportations ont augmenté de 7,5% à 45,45 milliards de dinars, tandis que les importations ont baissé de 3,7% à 59,43 milliards de dinars.

Les exportations du secteur des industries agro-alimentaires ont évolué de 17%, celles des textiles, habillement et cuirs de 10,5% et celles des industries mécaniques et électriques de 18,3%. En revanche, les exportations du secteur de l’énergie se sont repliées de 38,2% et celles des mines, phosphates et dérivés de 23,9%.

Le repli observé au niveau des importations (-3,7%) provient de la baisse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (-8,3%) et des matières premières et demi-produits (-6,4%), tandis que les importations des biens d’équipement et de consommation ont augmenté respectivement de 0,1% et 3,4%.

Le déficit commercial de la Tunisie est enregistré principalement avec certains pays, tels que la Chine (6,22 milliards de dinars), la Russie (4,97 milliards) et la Turquie (2,33 milliards), fait remarquer la même source.

Et d’ajouter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à 6,37 milliards de dinars et que le déficit de la balance énergétique s’établit à 7,6 milliards de dinars (54% du déficit total) contre 7,04 milliards durant les neuf mois de l’année 2022.