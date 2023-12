Tunisie: un déficit commercial de près de 5 milliards d’euros à fin novembre

Cette évolution reflète une hausse de 7,6% des exportations à 56,11 milliards de dinars et une baisse de 3,7% des importations à 72,65 milliards de dinars, précise l’INS dans son dernier bulletin sur les indicateurs du commerce extérieur, notant que le taux de couverture s’est établi, ainsi, à 77,2%.

La hausse observée au niveau des exportations concerne plusieurs secteurs dont notamment celui des industries agro-alimentaires(+14,1%), le textile-habillement et cuirs (+8,4%) et les industries mécaniques et électriques (+16,8%), tandis que les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de 23,5%.

D’après l’INS, le repli des importations provient de la baisse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (-8,1%) et des matières premières et demi-produits (-7,1%).

Le déficit commercial du pays provient principalement du déficit enregistré avec la Chine (7,75 milliards de dinars), la Russie (6,38 milliards de dinars) et la Turquie (-3 milliards de dinars), fait remarquer la même source, précisant que le déficit de la balance énergétique s’établit à 9,11 milliards de dinars (55,1% du déficit total).