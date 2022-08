Tunisie/BERD: un prêt de 150,5 millions d’euros pour financer les importations céréalières

Ce prêt accordé à l’ODC, entreprise publique tunisienne, servira à “financer l’importation de blé tendre, de blé dur et d’orge, ce qui représente 15% des besoins de consommation annuels de la Tunisie”, indique la BERD dans un communiqué.

La Banque a mobilisé, également, 2 millions d’euros sous forme de subventions au titre de l’assistance technique pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’une réforme selon une feuille de route pour le secteur et les entreprises conformément au programme de réforme des entreprises publiques tunisiennes, fait remarquer la même source.

Et d’ajouter que cette feuille de route vise à mettre en œuvre un plan d’action plan conçu par des experts en association avec les parties prenantes concernées dans le but de remédier aux déficiences structurelles actuelles du secteur céréalier, permettant ainsi une libéralisation progressive des importations de céréales, et à guider la transformation de l’ODC en entité commerciale, en améliorant l’efficacité opérationnelle et les normes de gouvernance.

Le conflit russo-ukrainien a fortement réduit la capacité de la Tunisie à importer des céréales et provoqué des ruptures d’approvisionnement en céréales dans le monde ainsi qu’une envolée des cours mondiaux des produits de base hors métaux, rappelle la BERD.

Cette situation affecte directement les pays de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen dont certains comptent parmi les principaux importateurs mondiaux de blé, note la BERD, précisant que la Tunisie importe chaque année les deux tiers de ses céréales.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 1,5 milliard d’euros répartis entre 59 projets dans le pays, dans les secteurs public et privé.