Tunisie: 95 blessés dans une collision entre deux trains

Soixante-douze blessés ont été transportés vers les différents hôpitaux de la capitale, a précisé le colonel-major Samir Oueslati, directeur régional par intérim de la Protection civile à Tunis, cité par les médias locaux.

L’accident a eu lieu entre un train de la banlieue sud et un autre des grandes lignes, au niveau de l’entrepôt de Jebel Jelloud, quelques minutes avant d’atteindre la gare centrale de Tunis, ajoute-t-on de même source.

En décembre 2016, cinq personnes avaient été tuées et plus de 50 blessées dans la même zone dans une collision entre un bus de transport public et un train.

La Tunisie avait connu en juin 2015 l’un des plus graves drames ferroviaires de son histoire récente, avec la mort de 18 personnes dans un accident entre un train et un camion à El Fahes, à une soixantaine de kilomètres au sud de Tunis. Cette collision était due à un défaut de signalisation au passage à niveau.