Tourisme marocain: les exploits des Lions de l’Atlas ouvrent la voie à de nouveaux marchés potentiels

La prouesse des Lions de l’Atlas, combinée à la force de frappe du public marocain ont offert au Maroc une opportunité inédite de rayonner et au secteur du tourisme un momentum historique sur lequel capitaliser, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire dans un communiqué. En effet, le communiqué souligne que le suivi des tendances effectué par les équipes du ministère depuis le démarrage de la Coupe du Monde atteste d’un intérêt sans précédent pour le Maroc, notamment dans le rang des célébrités et leaders d’opinion qui ont représenté 40% des personnes ayant positivement parlé du Maroc. Cet intérêt a touché par ailleurs les médias internationaux les plus influents qui ont spontanément réalisé des couvertures très impactantes sur notre pays, fait savoir la même source, faisant part de plus de 13 millions de mentions “Maroc” et plus de 130 millions d’interactions par les utilisateurs autour du contenu Maroc sur les réseaux sociaux. Ceci s’est bien évidemment accentué après le passage de notre équipe nationale aux phases à élimination directe. “Il s’agit d’une performance légendaire lorsqu’on sait qu’une moyenne normale sur l’année se situe autour de 500.000 mentions du +Maroc+”, précise le ministère. Cette exposition planétaire a permis de faire émerger de nouveaux marchés potentiels pour la destination “Maroc” autres que le marché européen, principal émetteur de touristes vers le Maroc. Il s’agit de marchés ayant émis une forte intention de visiter le pays comme les États Unis, le Brésil, l’Argentine, le Moyen-Orient, et l’Afrique subsaharienne. Conscient de cette opportunité clé, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire sous la houlette de la ministre Fatim-Zahra Ammor a donné son impulsion pour convertir rapidement et concrètement cet intérêt mondial en arrivées touristiques, tout en lançant en parallèle une réflexion plus globale autour d’un plan d’accélération sur le court et moyen terme, relève le communiqué. Dans ce sens, le ministère a également rappelé qu’en plus de la 2ème vague de la campagne “Maroc, Terre de Lumière” qui est en déploiement dans 20 pays, plusieurs actions ont été rapidement lancées afin de capter ce nouveau potentiel, des actions orientées prioritairement vers le recrutement et la conversion des “intentionnistes” en touristes.

Il s’agit d’abord, selon le ministère, d’actions de référencement de la destination pour améliorer sa position dans les recherches lancées dans les nouveaux marchés potentiels. Aussi, une activation est en cours avec les principaux partenaires mondiaux notamment les agences de voyage en ligne et compagnies aériennes (expédia, Tripadvisor, etc…) Sur le court et le moyen terme, un plan d’actions dédié sera mis en place, en étroite collaboration avec les partenaires, visant à renforcer les efforts de promotion et la connectivité vers les marchés les plus porteurs dont prioritairement ceux ayant manifesté un grand intérêt pour la destination, comme les États-Unis, l’Amérique Latine et le Moyen- Orient. Par ailleurs, le communiqué relève que cette opportunité offerte par les Lions de l’Atlas intervient dans un contexte de relance et de lancement imminent de la feuille de route de notre pays pour le secteur du tourisme. Ainsi, et afin de préparer rapidement l’écosystème à recevoir des flux touristiques importants, le ministère renforcera ses actions en coordination avec les professionnels, les organismes sous-tutelle et les partenaires institutionnels et privés pour déployer rapidement tous les leviers d’attractivité de la destination et accélérer la préparation à cette transformation, conclut le communiqué.