Tour de France 2021 : Julian Alaphilippe remporte la première étape marquée par des chutes

Parti à 2,3 km de la ligne d’arrivée, le Français s’est imposé en solitaire pour s’emparer du premier maillot jaune de cette édition.

Cette première étape a été marquée par deux grosses chutes qui ont fait des dégâts au sein du peloton, la première à 45 km de l’arrivée, provoquée par une spectatrice et sa pancarte trop encombrante, rapportent les médias locaux.

La chute a envoyé une importante partie du peloton à terre dont Alaphilippe, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ou Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious). L’Allemand Jasha Sütterlin (DSM) a même été contraint à l’abandon.

Une seconde chute massive s’est produite à 7,5 km de l’arrivée alors que l’allure de la course augmentait avant d’aborder la dernière difficulté.

Les Français Warren Barguil (Arkea-Samsic), Anthony Perez (Cofidis) et Bryan Coquard (B&B Hotels-KTM) mais aussi Chris Froome (Israel-Start Up Nation) et Richie Porte (Ineos Grenadiers) ont tâté le bitume. Ils ont tous finalement réussi à passer la ligne d’arrivée, contrairement à Ignatas Konovalovas, coéquipier d’Arnaud.

Le 108e Tour de France est parti, samedi en milieu de journée, de Brest pour un parcours de quelque 3400 kilomètres jusqu’à Paris, où il se terminera le 18 juillet.

Les 21 étapes de la course ne se résument pas à un match retour entre les deux grimpeurs Alaphilippe et le Néerlandais Adri van der Poel, puisque l’équipe britannique Ineos, lauréate de sept des neuf dernières éditions, s’aligne avec quatre atouts: l’ancien vainqueur gallois Geraint Thomas (2018), l’Equatorien Richard Carapaz, le Britannique Tao Geoghegan Hart et l’Australien Richie Porte.