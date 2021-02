Total Maroc: le RN social prÃ©vu en baisse de 33% en 2020

Ce résultat a été impacté par l’effet conjugué de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) ayant entrainé une baisse importante de la demande de produits pétroliers et de la crise des marchés pétroliers ayant conduit à une forte dépréciation de la valeur des stocks, explique la même source.

Depuis le début de la crise sanitaire, Total Maroc est “resté mobilisé pour satisfaire les besoins de ses clients tout en veillant à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs et ce, dans le strict respect des règles sanitaires édictées par les autorités compétentes”, fait savoir le communiqué. Et de conclure: “Total Maroc continue en dépit de ce contexte particulier de soutenir sa stratégie d’investissements pour une énergie plus abordable, plus disponible et plus propre”.