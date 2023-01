The Best FIFA Football Awards 2022: Hakimi, Bounou et Regragui nommés

Dans la catégorie “The Best – Joueur de la FIFA”, Hakimi, sociétaire du club français du PS Germain et auteur d’une Coupe du monde 2022 historique avec les Lions de l’Atlas (demi-finaliste) figure dans une liste de 14 joueurs comprenant, notamment, ses coéquipiers argentin Lionel Messi et français Kylian Mbappé, peut-on lire sur le portail électronique de la FIFA.

Cette liste compte également Karim Benzema (France/Real Madrid CF), Erling Haaland (Norvège/BV Borussia 09 Dortmund/Manchester City FC), Robert Lewandowski (Pologne/FC Bayern Munich/FC Barcelone), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool FC/FC Bayern Munich) ou encore le Brésilien Neymar (Paris Saint-Germain).

Dans la catégorie “The Best – Gardien de but de la FIFA”, Yassine Bounou, qui évolue au FC Séville en Espagne, sera en concurrence avec Alisson Becker (Brésil/Liverpool FC), Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid CF), Ederson (Brésil/Manchester City FC) et Emiliano Martínez (Argentine/Aston Villa FC).

De son côté, Walid Regragui est candidat au prix “The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin”, aux côtés de Carlo Ancelotti (Italie/Real Madrid CF), Didier Deschamps (France/Équipe Nationale de France), Pep Guardiola (Espagne/Manchester City FC) et Lionel Scaloni (Argentine/Équipe Nationale d’Argentine).

Les distinctions concerneront également les meilleurs joueuse, gardienne de but, supporters/supportrices, entraîneur pour le football féminin et plus beau but.

La procédure de vote public sur la plateforme FIFA+ court jusqu’au 3 février 2023, selon la même source, qui précise que deux panels d’experts ont sélectionné les joueurs, joueuses, gardiens, gardiennes et entraîneurs nommés.

La FIFA annoncera, début février prochain, les trois finalistes de chacune des sept catégories.