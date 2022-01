Tensions avec la Russie: prêt de 120 millions de dollars du Canada à l’Ukraine

“M. Trudeau n’a pas encore annoncé si le Canada fournira des armes aux forces ukrainiennes, si Ottawa imposera de nouvelles sanctions à la Russie ou s’il prolongera la mission canadienne d’entraînement militaire des forces ukrainiennes au-delà de la fin mars”, rapporte Radio Canada. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’est rendue en Ukraine cette semaine. Elle a également rencontré des alliés du Canada en France et dans l’Union européenne, lors d’escales à Paris et à Bruxelles.

Contestant toute éventuel élargissement de l’OTAN en Europe de l’Est, la Russie a déployé près de 100.000 soldats aux frontières de l’Ukraine, une escalade de tensions qui fait craindre un conflit armé.

Moscou a promis vendredi aux pays occidentaux “les conséquences les plus graves” s’ils continuent d’ignorer ses “préoccupations légitimes” quant au renforcement militaire des Etats-Unis et de l’Otan en Ukraine et aux frontières russes.

“Cela peut être évité si Washington réagit positivement à nos projets d’accords sur les garanties de sécurité, auxquels nous espérons recevoir une réponse écrite de la part des Etats-Unis article par article la semaine prochaine”, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon le ministère, cette position a été signifiée au chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui a rencontré vendredi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov.