“Tasbiq Addaman Al Ijtimaii” : un levier de taille pour généraliser la couverture sociale de la population agricole (Sijilmassi)

“Nous sommes pleinement inscrits dans ce chantier pour lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a donné une importance capitale et qui a été érigé au rang des priorités nationales”, a indiqué M. Sijilmassi dans un entretien accordé à la MAP.

Depuis son lancement, “nous avons été partie prenante auprès des acteurs concernés, Ministère de l’Agriculture et CNSS, et nous participons aujourd’hui à la généralisation de l’AMO aux agriculteurs, en mettant en œuvre tous les moyens et ressources nécessaires à la réussite de cette opération”, a-t-il ajouté. Pour cela, M. Sijilmassi a fait état du déploiement “Tasbiq Addaman Al Ijtimaii” qui est une offre unique et innovante répondant parfaitement aux attentes et contraintes des agriculteurs et facilite leur inscription à l’Assurance Maladie Obligatoire.

Et de poursuivre que ce produit représente “une avance que nous octroyons à l’agriculteur pour le paiement de la cotisation CNSS”. La banque, grâce à ce produit, garantit les prélèvements mensuels de la CNSS sur le compte professionnel de l’agriculteur pour une durée de trois ans, même en cas d’absence ou d’insuffisance de provisions, a fait remarquer M. Sijilmassi. “Tasbiq Addaman Al Ijtimaii” est donc un excellent moyen d’encourager l’agriculteur, qui serait dans l’incapacité de payer les cotisations mensuelles requises ou qui appréhende de devoir le faire ou encore qui y voit un frein à l’accès au régime, à adhérer à la couverture sociale et à profiter des prestations dans l’attente de ses remboursements, a-t-il noté.

En outre, M. Sijilmassi a rappelé la mise en place un dispositif dédié avec, entre autres, une mobilisation Multi Canal utilisant tous nos canaux, physiques et digitaux, pour faciliter l’accès des agriculteurs à la couverture sociale et les en faire bénéficier dans les meilleurs délais et de façon fluide, ainsi qu’une Assistance et un accompagnement permanents via, notamment, un Centre de Relation Clients (CRC) et l’envoi de SMS vocaux.