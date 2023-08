Taroudant: le salon provincial de l’artisanat du 18 au 22 août

Le salon provincial de l’artisanat de Taroudant aura lieu, du 18 au 22 août courant, dans la commune de Oulad Berhil (Maroc).

Initiée par la Chambre d’artisanat de Souss-Massa, cette manifestation ambitionne de valoriser les produits de l’artisanat, mettre en avant ses spécificités et faire découvrir aux visiteurs les dernières créations des artisans locaux.

Cet événement socio-économique se propose aussi de mettre en relief la richesse, la singularité et l’authenticité de l’artisanat marocain, et offre également l’opportunité aux artisans pour exposer leurs produits et partager leurs expériences et expertises avec d’autres artisans en provenance de différentes régions du Maroc.

Ce salon comportera des stands mettant en valeur les différents produits d’artisanat ainsi que des produits de terroir exposés dans le cadre des efforts visant à appuyer le pôle d’économie sociale et solidaire.

L’organisation de cet événement s’inscrit dans le cadre la mise en œuvre de la convention de partenariat liant la wilaya de la région Souss-Massa, la région Souss-Massa, la Chambre de l’Artisanat Souss-Massa et la Direction Régionale de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.