Tanger: mise en échec d’une opération de trafic international de drogues, 890 kg de Chira saisis

Les enquêtes et les investigations effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de localiser les lieux d’emballage et de stockage des drogues à l’intérieur d’une maison et de deux garages situés dans la zone rurale de “Khemis Anjra”, fait savoir la même source, notant que les perquisitions réalisées ont conduit à la saisie de 20 paquets supplémentaires de Chira d’un poids total de 890 kilogrammes.

La perquisition des lieux a également permis la saisie de matériels logistiques importants, dont huit voitures, un quad et un jet-ski, ainsi que cinq cartouches de chasse et un ensemble de fausses plaques d’immatriculation de voitures.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger poursuit les enquêtes et les investigations nécessaires sous la supervision du parquet compétent afin de déceler les ramifications éventuelles de cette activité criminelle au niveau national et international, et d’arrêter tous les complices impliqués dans ces actes, ajoute-t-on.