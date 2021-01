Tanger: la CCIS et Attijariwafa Bank scellent leur partenariat

Signée par le président de la CCIS de la région, Omar Moro, et le directeur exécutif du Groupe Attijariwafa Bank à la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rachid Magane, cette convention offre un cadre solide pour établir un partenariat entre les deux institutions, permettant de mettre en place un mécanisme d’accompagnement des commerçants et des TPE dans la région, à même de surmonter les problèmes auxquels ils font face, notamment dans cette conjoncture difficile liée à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

En vertu de cet accord, un ensemble de services financiers et non financiers seront mis à la disposition des professionnels, visant notamment à fournir les liquidités nécessaires aux porteurs de projets, commerçants et aux petites entreprises, et à présenter des produits et des services adaptés aux besoins des professionnels, outre l’organisation de sessions de formation, la création d’opportunités d’affaires et l’encouragement de partenariats entre entreprises.