Tanger abrite la 3è édition du Meeting africain des professionnels de la finance

Organisé par le Club des Financiers du Nord, en partenariat avec l’association professionnelle des directeurs financiers et contrôleurs de gestion de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), cet événement est placé sous le thème “Les défis majeurs de la fonction finance en période de crises: quelles pistes pour se préparer, anticiper et agir?”.

S’exprimant à cette occasion, la présidente du Club des Financiers du Nord, Saloua Lamjahdi, a souligné que ce meeting est organisé après un arrêt forcé par la succession des crises sanitaires et économiques, avec la participation d’une cinquantaine de responsables financiers africains qui se réunissent autour de la même table avec leurs homologues marocains, l’occasion de débattre de plusieurs questions relatives à la coopération Sud-Sud, en particulier les défis stratégiques des financement et de la sécurité juridique.

La responsable a affirmé que les objectifs de ce forum, organisé dans un environnement international caractérisé par une série de crises multidimensionnelles et l’incertitude pour les années à venir, sont multiples, notant que cet événement vise à permettre aux financiers du continent africain de traiter d’une thématique d’actualité liée aux défis majeurs de la fonction finance en période de crises, afin de partager les expériences et en tirer les enseignements nécessaires.

Ce meeting, a-t-elle enchainé, ambitionne également de mettre en relation les professionnels des secteurs stratégiques du continent, afin d’échanger autour des stratégies sectorielles et des politiques industrielles prioritaires pour repenser le Business model des entreprises africaines, ainsi que de discuter de la place prioritaire que doit occuper la digitalisation, non seulement dans la fonction finance, mais dans l’ensemble du système du management des entreprises africaines.

Pour sa part, le coordonnateur régional de l’Association professionnelle des financiers et contrôleurs de gestion des Etats de l’UEMOA, Jean-Jacques Elloye, a indiqué que ce forum est le fruit d’un projet de coopération sud-sud mené avec le Club des Financiers du Nord, en vue d’accompagner les entreprises africaines.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaine de l’information en continu M24, M. Elloye, directeur exécutif de l’Association professionnelle des financiers et contrôleurs de gestion de Côte d’Ivoire, a souligné que le Maroc et la Côte d’Ivoire sont liés par des relations solides, grâce à SM le Roi Mohammed VI et le président de la Côte d’Ivoire, qui ont tenu à renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, ajoutant “nous œuvrons, en tant que cadres et techniciens financiers, à accompagner les entreprises dans cette dynamique”.

De son côté, Claude Etty, un participant de la Côte d’Ivoire, a noté que cette rencontre est l’occasion de partager les expériences entre les responsables financiers africains et leurs homologues marocains, saluant les efforts du Maroc pour promouvoir le développement des pays subsahariens.

Quant au président de l’Association tunisienne des contrôleurs de gestion et des responsables financiers, Ridha Abdelmoula, représentant de l’Alliance internationale des dirigeants financiers, qui regroupe 18 associations de 12 pays, il a mis en avant l’importance de ce meeting qui traite de la mutation des métiers de la finance à l’ère de la digitalisation, s’arrêtant sur “l’importance de l’information financière dans le développement des services des entreprises du secteur financier”.

Ce forum a été marqué par deux tables rondes sur “l’information financière, élément fondamental de développement des entreprises de services” et “Quelles stratégies de développement pour encourager l’industrie nationale sur le continent africain?”.